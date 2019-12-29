Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Beylikdüzü'nden korkunç cinayet! Kocasını öldürüp teslim oldu

Beylikdüzü'nden korkunç cinayet! Kocasını öldürüp teslim oldu

Beylikdüzü'nden korkunç cinayet! Kocasını öldürüp teslim oldu

Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kocayla karşılaştı. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi. Polis kadını gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

DHA


Kaan davadan feragat etti
'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
Emmy'nin kralı 'Sanat Güneşi'ni anlatacak
5. yaş pastası Pelin'den
'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'

Vatandaşa Sorduk: Yerli Otomobil Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Görüntüler Antalya'dan! 'Bedava' dendi, ortalık karıştı

Kuş Cenneti'nde yaralı bulunan peçeli baykuşun kanadına metal pim takıldı