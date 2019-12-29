Beylikdüzü'nden korkunç cinayet! Kocasını öldürüp teslim oldu
Beylikdüzü'nde bir kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.
Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kocayla karşılaştı. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi. Polis kadını gözaltına aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
DHA