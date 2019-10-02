Son dakika haberi... Beykoz'da orman yangını! Kundaklama iddiası
Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.
Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle çevreye dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevlere helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alınırken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüldü.