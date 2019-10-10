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  3. Son dakika haberi... Bebek katillerinin gücü yine sivillere yetti! Biri bebek, üç şehidimiz var

Son dakika haberi... Bebek katillerinin gücü yine sivillere yetti! Biri bebek, üç şehidimiz var

Son dakika haberi... Bebek katillerinin gücü yine sivillere yetti! Biri bebek, üç şehidimiz var

Şanlıurfa ve Mardin Valiliğinden PKK/YPG'li hainlerin havanlarla yaptıkları alçak saldırılar sonrası yapılan açıklamalarda, Biri bebek üç şehidimizin olduğunu 46 vatandaşın ise yaralandığını belirtildi

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. ''

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'PKK/YPG'li teröristlerin sivilleri hedef alarak sınırdan attığı havanlar sonucundan iki vatandaşımız şehit olmuştur' denildi.

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