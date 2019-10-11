Son dakika haberi... Bebek katillerinin gücü yine sivillere yetti! Biri bebek, 7 şehidimiz var

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar, Mardin'in Nusaybin ilçelerine havan ve roketatar mermileriyle saldırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sivilleri hedef alan eli kanlı örgütün hain saldırılarında, bebek ve çocukların arasında bulunduğu 7 sivil hayatını kaybetti.

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi. Hayatının henüz başında yaşamını yitiren küçük Muhammed'in fotoğrafı, yürekleri dağladı.

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş (11) sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Sokakta bulunduğu sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Elif ve Güneş kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda da Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) hayatını kaybetti.

Saldırılarda Şanlıurfa'da 45, Nusaybin'de ise 24 kişi yaralandı.