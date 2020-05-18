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  3. Son dakika haberi: Bayram'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Son dakika haberi: Bayram'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Son dakika haberi: Bayram'da sokağa çıkma yasağı olacak mı" Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bayram'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, KAÇ GÜN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 

Başkan Erdoğan: "23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi. 

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