Başlarına geleceklerden haberleri yoktu! Botan Çayı'nda panik anları

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan Çay'ında meydana geldi. Ağrı'dan dönen iki minibüsün içerisindeki öğrenci ve öğretmenler Şırnak'ın Silopi ilçesine gitmek üzere eski Eruh yolunu kullandı. Baraj sularının yükseldiğinden haberleri olmayan sürücüler akıntının yoğun olduğu yaklaşık 1 metre su seviyesinin bulunduğu çayda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılan öğrenci ve öğretmenler ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)