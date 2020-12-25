  • $7,578
  • 9,2596
  • 457.993
  • 1426
  • Haberler
  • Güncel
  • Son dakika haberi: Başkentte peş peşe FETÖ operasyonları
25 Aralık 2020 Cuma 09:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Başkentte peş peşe FETÖ operasyonları

Son dakika haberi: Başkentte peş peşe FETÖ operasyonları

Son Dakika Haberleri.. Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başkent Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

<p>ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak'ta Irak'ta düzenlenen suikastla öldürülen İran Dev

Kasım Süleymani ölüme böyle gitmiş: Suikast öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yerli ve milli ''eSIM'' tanıtıldı

Ciğerleri temizleyen mucize besin eşek dikeninin faydaları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.