25 Aralık 2020 Cuma 09:18 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Başkentte peş peşe FETÖ operasyonları
Son Dakika Haberleri.. Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Başkent Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.