23 Aralık 2020 Çarşamba 13:20 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde! 2021 yılı kredi ve burs ücretleri açıklandı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan üniversitelere ilişkin bir müjdeyi duyurdu. Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında 2021 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs/kredi miktarını açıkladı. Buna göre, lisans bursu 650 TL, yüksek lisans bursu 1.300 TL, doktora bursu da 1.950 TL olacak.
Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı son dakika açıklamasında, 2021 yılında öğrencilere verilecek kredi/burs miktarlarını açıkladı.
2021 YILI KREDİ VE BURS MİKTARLARI BELİRLENDİ
Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı,
"Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerime vereceğimiz burs ve kredi miktarını belirledik. Lisansta 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ocak ayında 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatıracaktır."