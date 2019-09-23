Başkan Erdoğan: Pensilvanya'daki terörist başının iadesi için gerekli adımları attık

Başkan Erdoğan, New York'ta Türk, Soydaş ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün burada Filistinli kardeşlerimiz var. Bugün burada mücadeleleriyle, Müslüman kimliğini sembolleştiren kardeşlerim var. Bugün burada heyecanımıza ortak olan Musevi ve Hristiyan kardeşlerimiz var.

Bizler birbirini Allah için seven, Allah'ın rızası için toplanan insanlarız. Rengimiz, dilimiz, kültürümüz ayrı olsa da bizler aynı dine inanan, aynı peygambere, aynı mukaddes kitaba tabi olan bir topluluğuz. Ortak bir medeniyeti, tarihi paylaşıyoruz. Şii-Sünni, siyah-beyaz; Arap, Türk diyerek kimse bizi bölemez.

Batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargıların zemin kazandığını görüyoruz. Bazı terör örgütleri üzerinden özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır.

Amerikan İslam toplumunun giderek daha örgütlü hale geldiğini, iş birliği içinde hareket etmeye özen gösterdiğini müşahede ediyorum.

Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif açısından, hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem üstünlüğü bakımından 11 Eylül öncesine göre çok daha güçlüdür.

Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla bir arada, barış içinde yaşama problemimiz yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır.

Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz.

Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz

Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz.

Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir

Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz.

15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz.

Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık

