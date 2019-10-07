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  3. Kritik görüşmede karar alındı: Başkan Erdoğan ile Trump önümüzdeki ay Washington'da görüşecek

Kritik görüşmede karar alındı: Başkan Erdoğan ile Trump önümüzdeki ay Washington'da görüşecek

Kritik görüşmede karar alındı: Başkan Erdoğan ile Trump önümüzdeki ay Washington'da görüşecek

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki lider önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN: GÜVENLİ BÖLGE ŞART

Başkan Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanan görüşmede, ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Trump ile paylaşıldı.

İKİ LİDER WASHINGTON'DA GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

"TÜRKİYE BÖLGEDE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAK"

Görüşmede, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.

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