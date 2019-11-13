Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7766
  • 6,3651
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Erdoğan, Willard Hotel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

(AA)


Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı'yı tiye aldı!
Tolga Sarıtaş sevgilisinden ayrıldı mı?
Yasak Elma dizisine sürpriz transfer
Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar
Cenazede buzlar eridi! Ünlü çift barıştı
<p>Geleceğe Nefes Ol fidan kampanyası ile ülke çapında 2023 noktada fidan dikimi gerçekleştirdi. 81

Fidan Dikme Kampanyasına Dil Uzatan Barış Yarkadaş Canlı Yayında Böyle Rezil Oldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çifte müjde geliyor! Memur ve emeklinin yüzünü güldürecek haber

1 Yıl Boyunca Yere İnmeden Havada Kalacak