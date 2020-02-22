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Bartın'da heyelan nedeniyle yol kapandı

Bartın'da heyelan nedeniyle yol kapandı

Bartın'ın Hasankadı Beldesi'ne bağlı Özbaşı köyü yolu heyelan nedeniyle kapandı.

Bartın'da 2 gündür metrekareye 14,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle Hasankadı Özbaşı köyü bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı teknik ekip personeli heyelan bölgesinde incelemede bulundu. Şerit çekilerek yol trafiğe kapatıldı. Yetkililer, iş makineleriyle yapılacak çalışmanın sonrasında yolun yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.

(DHA)


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