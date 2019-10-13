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  3. Barış Pınarı Harekatı'nda 24 terörist teslim oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda 24 terörist teslim oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda 24 terörist teslim oldu

Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı. Bu kapsamda 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

HEDEF TERÖR HASSASİYET SİVİL

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor.

Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekat kapsamında 480 teröristin etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat sahasındaki ilerlemesi sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı.

24 TERÖRİST GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU 

Belirlenen hedeflerin karadan ve havadan tek tek vurulmasının ardından başka çarelerinin kalmadığını anlayan bölücü terör örgütü üyeleri silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.

Bu kapsamda 24 terörist Mehmetçiğe teslim oldu.

Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan sözde çrgüt elebaşları, bunu önlemek için "örgüt içi infaz" dahil çeşitli yöntemlere başvuruyor.

TRT Haber

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