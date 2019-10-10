Barış Pınarı harekatı FETÖ'cü hain Tarık Toros'u rahatsız etti!

FETÖ'nün medya yapılanması içerisinde en büyük hainlerinden biri olarak kabul edilen Tarık Toros, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG'ye destek veren ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili algı operasyonu yapmak isteyen FETÖ'cü Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz." dedi.





'VATANSIZ KÖPEK'

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak skandal açıklamalar yapan FETÖ'cü Toros'a sosyal medyadan da büyük tepki geldi.







