28 Aralık 2020 Pazartesi 11:04 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe indirildi. Sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında; "Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB'den yapılan son dakika paylaşımında Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020
Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/wgVEf5GNAi