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28 Aralık 2020 Pazartesi 11:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe indirildi. Sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında; "Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan son dakika paylaşımında Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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