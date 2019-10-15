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  3. Bakanlık Twitter'dan paylaştı! Teslim olan teröristten ibretlik sözler

Bakanlık Twitter'dan paylaştı! Teslim olan teröristten ibretlik sözler

Bakanlık Twitter'dan paylaştı! Teslim olan teröristten ibretlik sözler

Teslim olan PKK/PYD-YPG'li terörist, pişmanlığını anlatırken, diğer teröristlere de Türk askerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor' notuyla Twitter'da paylaştı.

Köyde otururken PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını söyleyen terörist, "Beni zorla götürüp, Türkiye devletine karşı savaşmaya zorladılar. Türkiye devleti sınırdan girdiği vakit kendimi onlara teslim ettim. Oradaki gençlerden de rica ediyorum ve umuyorum ki onlar da gelsinler Türk askerine teslim etsinler kendilerini, Türk askeri bize kötü muamele uygulamadı. Ben Türkiye devletinde de özür diliyorum. Ben Türkiye devletine karşı pişmanım, oradaki gençlerden de rica ediyorum onlar da gelsinler teslim olsunlar" ifadelerini kullandı.

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