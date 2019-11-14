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  3. Bakanlık duyurdu! Böyle imha edildi

Bakanlık duyurdu! Böyle imha edildi

Bakanlık duyurdu! Böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tel Abyad'da PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, ''Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman’da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi.'' denildi.


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