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31 Ekim 2020 Cumartesi 16:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Soylu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Soylu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Soylu, kendisinin, eşinin ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada eşi, kızı ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz."

İzmir'deki depreme ilişkin de konuşan Soylu, "Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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