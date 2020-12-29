  • $7,352
  • 9,022
  • 444.274
  • 1456.16
  • Haberler
  • Güncel
  • Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan Aylin Sözer açıklaması
29 Aralık 2020 Salı 17:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan Aylin Sözer açıklaması

Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan Aylin Sözer açıklaması

Maltepe'de eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer hakkında Bakan Selçuk açıklama yaptı. Dava sürecinin yakından takipçisi olacağını belirten Bakan Selçuk, "Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Maltepe'de yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısının en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Maltepe'de öğretim görevlisi Aylin Sözer, Kemal Delbe tarafından feci şekilde öldürüldü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

<p><span>'2013 yapımı Quentin Tarantino'nun Django Unchained/Zincirsiz filmindeki Samuel Jackson'ın

'CHP'de Türkiye aleyhine söz söyleyen herkesi bu karaktere benzetiyorum'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Van'da görüntülendi! Ayın etrafında oluşan hale böyle kaydedildi

Sürekli aç hissettiren 10 besin

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.