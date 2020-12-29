29 Aralık 2020 Salı 17:24 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan Aylin Sözer açıklaması
Maltepe'de eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer hakkında Bakan Selçuk açıklama yaptı. Dava sürecinin yakından takipçisi olacağını belirten Bakan Selçuk, "Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Maltepe'de yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısının en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.
Maltepe'de öğretim görevlisi Aylin Sözer, Kemal Delbe tarafından feci şekilde öldürüldü.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:
Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 29, 2020
Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız.