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  • Son dakika haberi... Bakan Koca'dan önemli çağrı: Ağır hasta sayısı 8 kat arttı
21 Kasım 2020 Cumartesi 15:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan önemli çağrı: Ağır hasta sayısı 8 kat arttı

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan önemli çağrı: Ağır hasta sayısı 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Ağır hasta sayısının 8 kat arttığını belirten Koca, "En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın.

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