02 Ocak 2021 Cumartesi 13:35 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Bakan Koca acil durum hastaneleri tartışmasına noktayı koydu: Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil durum hastaneleri hakkında çıkan tartışmalara son noktayı koydu .Bakan Koca, "Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil durum hastaneleri hakkında çıkan tartışmalara son noktayı koydu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" dedi.
Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. YATACAK YERİMİZ DE, VERECEK CEVABIMIZ DA VAR. Milletimizin hizmetindeyiz. pic.twitter.com/9QZADPjwPj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 2, 2021