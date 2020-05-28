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  3. Bakan Koca'dan '20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü' için sokağa çıkma yasağı açıklaması
28 Mayıs 2020 Perşembe 00:03 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan '20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü' için sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bakan Koca'dan '20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü' için sokağa çıkma yasağı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca: Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü' için sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor.

 Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var.

Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır.

Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci elbirliğiyle sürdürmektir.

İkinci dalga olasılığına karşı gücümüz, uygulayacağımız tedbirlerdir.

Birkaç ay öncesinin normal düşüncesine, saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir.


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