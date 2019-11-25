Bakan Gül'den 'kadına şiddet' açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyonda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına şiddet ile ilgili olarak, "Bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri alma kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

Gül, "Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz." dedi.

Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacaklarını belirten Gül, stajyer avukatların staj süreleri boyunca sigortalı olarak çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

"MESLEKTEN ÇIKARILAN HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI SAYISI 3 BİN 926"

Adalet Bakanı Gül, 15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısının 3 bin 926 olduğunu kaydederek, FETÖ'nün 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak yorumlanamayacağını söyledi.

(AA)