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Bakan Gül arabuluculuk sınavının tarihini açıkladı

Bakan Gül arabuluculuk sınavının tarihini açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavını 24 Kasım'da gerçekleştireceğiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım attıklarını belirten Gül, "Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavını 24 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

(AA)

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