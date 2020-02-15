Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib ve S-400 açıklaması!
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan sorunların Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 kontratını etkilemeyeceğini söyledi.
Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.Çavuşoğlu,"Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan sorunlar Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasını etkilemez." dedi.
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