Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib ve S-400 açıklaması!

Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.Çavuşoğlu,"Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan sorunlar Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasını etkilemez." dedi.

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