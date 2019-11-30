Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan canlı yayında açıkladı! '25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi'

Bakan canlı yayında açıkladı! '25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi'

Bakan canlı yayında açıkladı! '25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bylock kullanıcılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "ByLock'ta daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle devam etti:

"ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır."


Hande Erçel'den sevgilisi Murat Dalkılıç'a olay mesaj!
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
Mia'yı ayda bir görsün!
Baba olmak istiyor
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
<p>Başkan Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreninde konuştu.<

Başkan Erdoğan´dan Macron´a Sert Tepki: Sayın Macron Sen Önce Kendi Beyin Ölümüne Bak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yeni füze denemesinin hızı dünyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi