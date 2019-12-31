Bakan Akar'dan Libya mesajı: Hazırlıklarımızı yaptık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika açıklamasında, Libya tezkeresinin Meclis'e gelmesiyle ilgili, "SBiz Libya için hazırlıklarımızı yaptık. Sivillere yapılanlara ilgisiz kalamayız. Tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada;
"(Libya)Tezkereyle görev TSK'ya, MSB'ye verilecek. Yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde süreç başlamış durumda, bunun gereğini yapacağız" cümlelerine yer verdi.