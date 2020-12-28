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  • Son dakika haberi: Bakan Akar'dan kritik Irak teması: Dikkat çeken "terör" mesajı
28 Aralık 2020 Pazartesi 17:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Akar'dan kritik Irak teması: Dikkat çeken "terör" mesajı

Son dakika haberi: Bakan Akar'dan kritik Irak teması: Dikkat çeken "terör" mesajı
AA

Son dakika haberine göre, Iraklı mevkidaşı ile bir araya gelen Bakan Akar çarpıcı mesajlar verdi. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin ve sınırların güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Iraklı mevkidaşı Saadoonn Milli Savunma Bakanlığında baş başa, heyetleri ise karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmelerde, Akar tarafından, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyet ve bunun artarak devam etmesinin önemi dile getirildi.

Görüşmede Akar tarafından ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin ve sınırların güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı ifade edildi.

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