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  3. Son dakika haberi: Bakan Akar'dan F-35 açıklaması!

Son dakika haberi: Bakan Akar'dan F-35 açıklaması!

Son dakika haberi: Bakan Akar'dan F-35 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." dedi.

Türkiye'nin programdan çıkarılmasının meşru bir gerekçesi olmadığını söyleyen Bakan Akar, "Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır." dedi.

"ABD’nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek en doğal hakkımız"

Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD’nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır." dedi.

"Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi"

Bakan Hulusi Akar: "Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi." dedi.

(AA)

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