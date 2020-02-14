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  3. Son dakika haberi...İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü!

Son dakika haberi...İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü!

Son dakika haberi... İstanbul'un Bahçelievler semtinde 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevk edilen ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Son dakika haberine göre; İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.Valilik'ten yapılan açıklamada; "Kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." ifadelerine yer verildi. İşte olay yerinden ilk fotoğraflar...

İstanbul Bahçelievler'den son dakika haberi geldi. Bahçelievler Basın Sitesi mevkii Narlı sokak içinde 7 katlı olduğu öğrebilen bir bina çöktü. 

Olay yerinden gelen son dakika haberine göre; binanın içerisinde vatandaşların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması yapıldı.

BAHÇELİEVLER İLÇEMİZDE BOŞALTILAN BİNANIN ÇÖKMESİ BASIN AÇIKLAMASI (2020-22)

Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır.

Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.

Gelişmelerden bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.02.2020 – Saat 15.15

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...

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