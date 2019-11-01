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  3. Bağdadi'nin özel hizmetçisi Türkiye'de yakalandı!

Bağdadi'nin özel hizmetçisi Türkiye'de yakalandı!

Bağdadi'nin özel hizmetçisi Türkiye'de yakalandı!

Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişiyle, "emir" düzeyinde yöneticilerinin de aralarında olduğu 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı. Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde "emir" düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

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