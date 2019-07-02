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  3. Aydın'daki erkek öğrenci yurdunda yangın!

Aydın'daki erkek öğrenci yurdunda yangın!

Aydın'daki erkek öğrenci yurdunda yangın!

Aydın'ın Efeler ilçesinde, derneğe ait, 4 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı. Alevler, diğer katlara sıçramadan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze uzak mahallerde yaşayan ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı, Girne Mahallesi 2157 Sokak'taki erkek öğrenci yurdunun çatısında, saat 09.00 sıralarında, klima motorunda yangın çıktı. Derneğe ait, 4 katlı yurt binasından yükselen alevleri görenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır ile birlikte olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etti. Bu sırada binanın en üst katında bulunan 6 öğrenciyi itfaiyeciler çıkardı. Çatıdaki yangın, alt katlara ve çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat da mahalleye gelerek, ekiplerden bilgi alıp, inceleme yaptı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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