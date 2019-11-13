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Avrupa hayalleri Sultangazi'de son buldu

Avrupa hayalleri Sultangazi'de son buldu

Sultangazi'de,  Afganistan uyruklu aile, kendilerini Avrupa'ya götürme vaadinde bulunan şüphelilerin, 3 gün boyunca gelmemeleri üzerine gizlendikleri gecekondudan dışarı çıkarak yardım istedi. Aile, polis ekiplerince karakola götürüldü.  

Edinilen bilgiye göre Afganistan uyruklu 7 kişilik aile Avrupa'ya gitmek için kaçak yollarla İran üzerinden Türkiye'ye girdi. Aile üyeleri bir süre Nevşehir'de kaldı daha sonra İstanbul'a geldi. Afganistan uyruklu baba, eşi, 2 çocuğu, kardeşi ve 2 akrabasının da aralarında olduğu 7 kişilik aile iddiaya göre 20 bin euro karşılığı Yunanistan'a gitmek için yine Afganistan uyruklu insan kaçakçılarıyla anlaştı. Sultangazi'de bir gecekonduda gizlenen aile 3 gün boyunca  anlaştıkları kişilerin kendilerini götürmesini beklemeye başladı.  

ANNE  YARDIM İSTEDİ  

Anne, kendilerini kimse almaya gelmeyince gizlendikleri evin camından bağırarak yardım istedi. Daha sonra yanındaki bir kişiyle dışarı çıkan anne vatandaşlara durumu anlatmaya çalıştı. Kendilerinden yardım isteyen aile için vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri 7 kişilik aileyi eşyaları ile birlikte ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Olayı anlatan Kenan Çakır , "Kaldırımda duruyorduk. Bayanla adam geldi. Kafasına vuruyordu.  Anlatmaya çalışıyordu bir şeyler biz anlamıyoruz Afgan olduğu için.  'Kafamıza silah dayadılar' falan dedi el işaretleriyle biz biri vuruldu sandık. Para karşılığı Yunanistan'a mı Bulgaristan'a mı gideceklermiş. 20 bin euro muhabbeti vardı. Para gelmemiş para İran'dan gelecekmiş. 7 -8 kişi varlardı evde." diye konuştu. Ailenin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)


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