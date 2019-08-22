Atamalarda dikkat çeken isimler! Bordo berelilerin komutasında değişiklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 general ve amiralle ilgili atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama listesine göre, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu.

Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'nın toplantısında bu sene korgeneralliğe terfi ettirilen tek isim olan Genelkurmay İstihbarat Başkanı İrfan Özsert, Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğüne getirilirken, 4 ve 7. kolordu komutanlıklarında da görev değişikliğine gidildi.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında görev süresi bir yıl uzatılan Tümgeneral Erhan Uzun 4. Kolordu Komutanı, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım 7. Kolordu Komutanı oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Başkanlığına Tümgeneral Mustafa Oğuz, Harekat Başkanlığına ise Tümgeneral Bahtiyar Ersay getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevini yapan Tümgeneral Ali Serin ise Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu.

BORDO BERELİLERİN KOMUTASINDA DEĞİŞİKLİK



Atama kararları kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığında da değişikliğe gidildi. Bordo berelilerin komutanı Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına atandı. Söz konusu komutanlığın özellikle Fırat'ın doğusuna yönelik planlanan harekatta kritik görevler icra etmesi bekleniyor.

Özel Kuvvetler Komutanlığına ise 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan getirildi.

Mardin'deki 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal Genelkurmay Genel Sekreterliğine atanırken, Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Mehmet Özeren ise Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu.

HARP OKULLARINA YENİ KOMUTANLAR



Atama kararları ile harp okulu komutanlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Tuğgeneral Gültekin Yaralı Kara Harp Okulu Komutanı, Tuğamiral Erhan Aydın Deniz Harp Okulu Komutanı, Alparslan Yücel Soysal Hava Harp Okulu Komutanı oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutalığında ise İstanbul Boğaz Komutanlığına Tuğamiral Ayhan Gedik, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığına Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Akdeniz Bölge Komutanlığına Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Mayın Filo Komutanlığına Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay getirildi.

Söz konusu isimler FETÖ'nün kumpas davalarında yargılanmış daha sonra yeniden yargılama sonucu üniformalarına kavuşmuştu.

FETÖ'nün kumpas davalarında yargılandıktan sonra görevlerine dönen ve bu sene amiralliğe terfi ettirilen bazı isimler de atama kararlarıyla önemli görevlere getirildi. Buna göre, Tuğamiral Özgür Özcan Altunbulak Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Mehmet Emre Sezenler Kuzey Görev Grup Komutanı, Rafet Oktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Daire Başkanlığı, Refik Levent Tezcan ise Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı oldu.

'YUVAYA DÖNÜŞTE' ÖNEMLİ GÖREVLER



Hava Kuvvetleri Komutanlığında Harekat Başkanlığına Tümgeneral Erdoğan Gür getirildi.

Tümgeneral Selçuk Aygün Hava Lojistik Komutanı, Tuğgeneral Oğuz Okuyucu Balıkesir'deki 6. Ana Jet Üs Komutanı, Tuğgeneral Ali Özmen Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanı oldu.

FETÖ üyelerinin baskıları sonucu görevlerini bırakmak zorunda kalan ve darbe girişiminin ardından "yuvaya dönüş" kapsamında üniformalarına kavuşarak, bu sene tuğgeneralliğe terfi eden Aziz Adalı Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına, Gökhan Ergün Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına ve Gürel Özusta ise Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığına getirildi.



AA