Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7182
  • 6,2554
  • 271.725
  • 103877
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi... Atalay Demirci'ye istenen ceza belli oldu!

Son dakika haberi... Atalay Demirci'ye istenen ceza belli oldu!

Son dakika haberi... Atalay Demirci'ye istenen ceza belli oldu!

FETÖ'den yargılanan komedyen Atalay Demirci hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan komedyen Atalay Demirci hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Demirci, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya raporlu olduğu için   katılmazken avukatı hazır bulundu.     

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasını sundu.       

Buna göre Demirci hakkında, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi cezası talep edilirken, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ise beraat ettirilmesi istendi. Savcı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Demirci hakkında ceza indirimi yapılmasını istemedi.

Demirci ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için duruşma ertelendi.  İddianamede, Demirci'nin firari FETÖ sanıkları Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yazışmalarının olduğu, Bank Asya'da hesap açtığı, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığına ilişkin tanık beyanları bulunduğu ifade edilmişti. 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Acı haberi alan ünlüler hastaneye koştu
Balayı rotaları belli oldu
Bade İşçil ile aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi
Pınar Altuğ'u yine çıldırttılar!
Bedelli askerlik için gün sayıyor
<p>Kılıçdede Mahallesi Muhtarı Sebahittin Yavuz´un 9 yaşındaki golden cinsi köpeği, annesinin terk e

Yürekleri Isıtan Görüntü... Yavru Kediyi Böyle Emzirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarık Ünlüoğlu'nun acı haberini alan ünlüler hastaneye koştu

WhatsApp mesajlaşmalarında yeni dönem