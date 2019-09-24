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Antalya'da 'uçak düştü' alarmı!

Antalya'da 'uçak düştü' alarmı!

Antalya'da denize doğru alçalan uçak düştü sanıldı. Daha sonradan uçağın su almak için alçalan yangın söndürme uçağı olduğu anlaşıldı.

Konyaaltı Sahili üzerinde öğle saatlerinde denize doğru alçalan uçağı görenler, düştüğü düşüncesiyle kısa süreli korku yaşadı. Deniz seviyesine kadar alçalan uçak, su aldıktan sonra yükseldi.

Uçağın, yangın söndürme filosuna katılan yeni uçaklardan biri olduğu anlaşıldı. Yangın söndürme uçaklarından farklılığı göze çarpan uçağın ana gövdesi üzerinde bulunan jet motorlarının sesi, sahilden de rahatlıkla duyuldu.

Uçağın ilk kez dün Kemer ilçesi Ovacık mevkiinde çıkan çalılık yangınında kullanıldığı kaydedildi.

DHA

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