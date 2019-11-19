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Anneden kan donduran sözler! 'Bu öldü bunu alın'

Anneden kan donduran sözler! 'Bu öldü bunu alın'

Düzce’de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini "Bu öldü, bunu alın" diyerek hastaneye getirdi. Görevlilerin polise haber vermesi üzerine ifadesi alınan kadının bebeği emzirirken uyuya kaldığı ve bebeğin boğularak öldüğü belirlendi. Otopside de farklı bulgu çıkmayınca tutuksuz yargılanmak için serbest bırakıldı.

Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi. Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

BEBEĞİ EMZİRİRKEN UYUYA KALMIŞ

Düzce'de, 8 günlük bebeğinin ölümünün ardından gözaltına alınan anne E.K. jandarmada verdiği ifadesinde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Anne E.K. ifadesinde bebeğini emzirirken uyuya kaldığını söyledi. Annesinin emzirdiği bebeğin boğularak öldüğü belirlenirken, yapılan otopside de bebeğin ölümüne dair farklı bir duruma rastlanılmadı. Bunun üzerine jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA


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