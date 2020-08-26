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  3. Son dakika haberi... Ankara'da koronavirüs tedbiri! Sünnet, kına ve nişan etkinleri yasaklandı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Ankara'da koronavirüs tedbiri! Sünnet, kına ve nişan etkinleri yasaklandı

Son dakika haberi... Ankara'da koronavirüs tedbiri! Sünnet, kına ve nişan etkinleri yasaklandı

Ankara Valiliği, salgın tedbirleri kapsamında Ankara'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Ankara'da hastalığın yayılım hızını kontrol altına almak adına düğünlere yönelik ilave tedbirler aldı.

Buna göre, salgın tedbirleri kapsamında Ankara'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Düğün ve nikahlara ise 1 saat sınırı getirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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