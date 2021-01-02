Son dakika haberi: Ankara'da 3 gencin bina garajındaki şüpheli ölümü! Valilik açıklama yaptı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

AA'nın haberine göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.



Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.



Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANKARA'DA 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASIYLA İLGİLİ ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI



Valilik, "02.01.2021 günü saat:08:10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonucunu Pursaklar ilçesi, Orhangazi Caddesi'nde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilin etrafında 3 erkek şahsın hareketsiz yattığı görülmüş, 112 ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde şahısların hayatlarını kaybettiği anlaşılmıştır.Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş, ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

Haberin Özeti

Ankara'da bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.• Polislerüzerine olay yerine intikal etti.• Gençlerin yaşlarıaralığında.• Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.