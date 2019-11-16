Aksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Mersin VİF firmasına ait 33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
(AA)