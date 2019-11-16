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  3. Aksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Mersin VİF firmasına ait 33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

(AA)


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