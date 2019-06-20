Son dakika haberi: Akın Öztürk, Ali Yazıcı... Darbecilere ceza yağdı!
FETÖ'nün hain darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin sanık olarak bulunduğu çatı davasında karar açıklanıyor. Aralarında eski Orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 16 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında karar açıkladı. Mahkeme Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüdü.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe bildirisinde imzası olan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer'e, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Gürcan'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.
Ankara'yı bombalayan uçaklara talimat veren isimlerden Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri eski albaylar Ramazan Gözel ile Doğan Öztürk, 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları ayrıldı.
(AA)