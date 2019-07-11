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  3. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Son depremlere göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.57'de Girit Adası'nın güney açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 345 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AA

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