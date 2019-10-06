ABD büyükelçiliğinden tweet rezaleti! Türkiye'den tepki yağıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabının, FETÖ firasinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlığına ilişkin attığı tweet’i beğenmesini sert biçimde eleştirdi.

Ömer Çelik, “ABD Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sn. Bahçeli’nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı ‘beğeni’nisini şiddetle kınıyoruz. Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi ‘ilgisiz’ ve ‘yanlış’ kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir.

KURU BİR ÖZÜRLE GEÇİŞTİRİLEMEZ

Konu kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır. Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişilerin iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu göstermektedir.

TERÖRLE BAĞLANTILI KİŞİLER BÜYÜKELÇİLİĞİN REFERANSI OLAMAZ!

Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. ABD Büyükelçiliği Türkiye’yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur. Hiçbir büyükelçilik Türkiye’deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz” ifadelerini kullandı.



Ömer Çelik, Devlet Bahçeli’ye ve MHP camiasına da bir kere daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, “ABD büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

MHP DE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yaşanan rezaletin ardından MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da sosyal medya hesabından ABD Büyükelçiliği’ne tepki göstermişti. Büyükataman şu mesajları paylaştı:

‘AVUÇLARINI YALAYACAKLAR’

“ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twitini beğendi. 12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir”

BU NASIL YANLIŞLIK!

Yaşanan rezalet büyük tepki çekti, mesaj yağdı. ABD büyükelçiliği ise skandalla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz" denildi. Ancak firari bir FETÖ'cünün rezil paylaşımının resmi hesaptan nasıl beğenildiği konusuna açıklama getirilmedi.