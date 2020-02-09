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  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki trafik kazasında yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki trafik kazasında yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki trafik kazasında yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, trafik kazasında yaralandı. Kazada burnu kırılan Özhaseki, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz hafif yaralandı.

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin kazada burnunun kırıldığını belirtti. 

Türel, "Çok şükür hiçbirimizde bir şey yok. Sadece Mehmet Bey'in burnu kırıldı. Şu anda da Serik Devlet Hastanesinden ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidiyoruz." dedi.

Menderes Türel, kendisinin ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbiren hastaneye geçtiklerini söyledi.

(AA)


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