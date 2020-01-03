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  3. Ahmet Altan'ın hapis cezası onandı

Ahmet Altan'ın hapis cezası onandı

Ahmet Altan'ın hapis cezası onandı

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan’a bir kötü haber de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nden geldi. Altan, 5 yıl 11 ay hapse çarptırıldığı iki ayrı suçtan aldığı cezayı bozmak için istinafa başvurmuştu. Ancak İstanbul BAM 3. Ceza Dairesi, kararı yerinde görerek Altan’ın aldığı cezayı onadı.

Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan'ın FETÖ internet sitesi Haberdar.com'da 27 Haziran 2016'da kaleme aldığı 'Ezip Geçmek' başlıklı yazısında kullandığı ifadeler sebebiyle iki ayrı suç kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda iddianame düzenlenme düzenlenmişti.

Dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, Altan hakkında yazdığı makale ile silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı hem de örgüte ait şiddet içeren eylem ve davranışları meşrulaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verilmişti. Ayrıca Altan'a diğer suçtan 2 yıl 11 ay hapis çıkmıştı. Altan hakkında iki suçtan verilen toplam ceza böylelikle 5 yıl 11 aya ulaşmıştı.

SABAH


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