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  3. Afyonkarahisar'da sır olay! Torununu ziyarete geldi, kayıplara karıştı

Afyonkarahisar'da sır olay! Torununu ziyarete geldi, kayıplara karıştı

Afyonkarahisar'da sır olay! Torununu ziyarete geldi, kayıplara karıştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde okuyan torununu ziyarete gelen ve 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un (74) bulunması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da oturan ve 2 Kasım Cumartesi günü Şuhut ilçesinde üniversite eğitimi gören torununu görmeye gelen Hasan Hüseyin Cesur'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma ve polis ekipleri Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için harekete geçti. Jandarma ve polis ekipleri, 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)


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