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AFAD'dan İstanbul ve birçok ile flaş yağış uyarısı!

AFAD'dan İstanbul ve birçok ile flaş yağış uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ilde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Yurdun Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

AFAD'DAN SEL UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından ''İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun'' açıklamasını yaptı.

İHA

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