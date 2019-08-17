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  3. Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Nejat Batur (25) idaresindeki 06 EKZ 97 plakalı otomobil, Menderes Mahallesi baraj yolunda Mustafa Taşçı (39) idaresindeki 34 TB 4334 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, park halindeki 65 DH 660 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Batur ve Taşçı ile araçlarda bulunan Kürşat Dayan (28), Elif Eylül Taşçı (3) ve İnci Taşçı (35) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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