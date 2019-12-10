Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8064
  • 6,4323
  • 273.295
  • 108783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Adana'dan yürekleri ısıtan fotoğraf

Adana'dan yürekleri ısıtan fotoğraf

Adana'dan yürekleri ısıtan fotoğraf

Adana'da atık kağıt toplayan bir çocuğun yediği çubuk krakeri sokak köpeğiyle paylaşması görenleri duygulandırdı.


Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde çöplerden atık kağıt toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan bir kız çocuğunun sokak köpeğiyle yediğini paylaşması dikkat çekti. Okula gitmesi gerekirken yaşı henüz 12 olmasına rağmen sokaklarda el arabasıyla atık kağıt toplayan kız çocuğu, yanına yaklaşan sokak köpeğine kayıtsız kalmadı. Kız çocuğu yediği çubuk krakerin bir kısmını kendi elleriyle köpeğe yedirdi. Kız çocuğu geriye kalan krakerleri de yere koyup köpeğin yemesini sağladı.

İHA


Gökhan Tepe baba oldu
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
Beren Saat ve Kenan Doğulu kol kola yurda döndü
'Ben sette herkesle el eleyim'
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
<p>Sokak hayvanlarının tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek isteyen ve kendilerine ´Patik Grubu

Mağazada Satış Yapıp Gelirini Sokak Hayvanlarına Harcıyorlar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Diyarbakır annelerinin zaferi! Örgütten kaçarak teslim oldular

Dev dalgalarla ölümcül mücadele