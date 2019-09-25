Son dakika: Adana'da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı!

Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı ikinci açıklamasında terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. (AA/İHA)